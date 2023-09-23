هدف رونالدو الثاني أمام الأهلي في دوري روشن السعودي "فيديو"

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أحمد جودة - القاهرة - نجح كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تسجيل الهدف الرابع لصالح العالمي أمام نظيره الأهلي بالمباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "جامعة الملك سعود"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

هدف رونالدو الثاني اليوم

وجاء الهدف في الدقيقة 52، بعد تسديدة قوية من كريستيانو رونالدو بقدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس إدوارد ميندي لتصبح النتيجة حتى الآن 4-2 لصالح العالمي.



وتُذاع المباراة حاليًا على قناة SSC HD1، عبر التردد التالي:-

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.