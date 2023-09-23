نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مارتينيز على القمة".. ما هو ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2024-2023 بعد نهاية مباريات اليوم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحلق الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، صدارة جدول ترتيب هدافي الكالتشيو 2023\2024، برصيد 5 أهداف، قبل خوض مواجهة فريقه أمام إمبولي في الجولة الخامسة.

ويحاول جيرو مهاجم الغريم التقليدي نادي ميلان، في خطف صدارة هدافي الدوري الإيطالي من يد مارتينيز، بعد أن جاء في وصافة الترتيب بأربعة أهداف.

- ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

1- لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 5 أهداف.

2- أوليفييه جيرو، ميلان، 4 أهداف.

3- دوشان فلاهوفيتش، يوفنتوس، 4 أهداف.

4- فيديريكو كييزا، يوفنتوس، 3 أهداف.

5- أندريا كولباني، مونزا، 3 أهداف.

6- نيكولا كرستوفيتش، ليتشي، 3 أهداف.

7- فيكتور أوسيمين، نابولي، 3 أهداف.

8- أندريا بينامونتي، ساسولو، 3 أهداف.

9- نيمانيا رادونيتش، تورينو، 3 أهداف.

10- أندريا بيلوتي، روما، هدفان.

- القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي

وتمتلك شبكة قنوات ABU Dhabi الرياضية، حقوق نقل مباريات الكالتشيو 2023\2024، عبر قنواتها المختلفة في الوطن العربي والشرق الأوسط، وعلى مختلف الأقمار الصناعية، التي يمكنكم استقبالها عبر الترددات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات NileSat.

تردد القناة:12091.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

وأخيرا معدل الترميز: 27500.

تردد قناه ابو ظبي علي القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11804.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.