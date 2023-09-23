كريستيانو رونالدو "حصان هائج" في دوري روشن السعودي (أرقام)

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أحمد جودة - القاهرة - اعتاد الظاهرة البرتغالية كريستيانو رونالدو، على تحطيم كل الأرقام القياسية والإنجازات في كل محطة شهدتها مسيرته الكروية الحافلة بالنجاحات، والتي استقرت سفينته مؤخرا بها بقميص نادي النصر السعودي.

رونالدو، الصفقة التي هاجمها الجميع وتوقع فشله بعد قرار الرحيل من أوروبا إلى دوري روشن في الموسم الماضي، يمارس عادته في تحطيم التوقعات وإثبات أن العمر مجرد رقم غير معترف به على المستطيل الأخضر.

- رونالدو يحقق إنجازا جديدا

وقاد رونالدو مؤخرا فريقه في حسم الكلاسيكو السعودي أمام نظيره نادي أهلي جدة، بأربعة أهداف مقابل ثلاث، وقع كريستيانو على هدفين منهم.

ليستمر في هز شباك خصومه وتحقيق الانتصارات لفريق النصر، حيث تربع اللاعب بعد مُضي 7 جولات من الدوري السعودي للمحترفين 2023\2024، غلر صدارة جدول هدافي البطولة برصيد 9 أهداف.

كنا نجح الدون في تحقيق 3 تمريرات حاسمة لفريقه خلال المباريات الماضية من دوري روشن.

ليصل عداد كريستيانو رونالدو مع النصر حتى الآن منذ الموسم الماضي إلى المساهمة رقم 29 بقميص العالمي، نجح خلالها في إحراز 23 هدفا، وصناعة 6 تمريرات حاسمة.