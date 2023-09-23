نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 23-9-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري؛ مواجهات من العيار الثقيل؛ في جميع البطولات ويعد أبرزهم مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني في موسمهما الحالي.

مواعيد مباريات اليوم السبت

الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports Premium1HD.

كريستال بالاس ضد فولهام، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports 2.

لوتون تاون ضد وولفرهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

برينتفورد ضد إيفرتون، الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مانشستر يونايتد ضد بيرنلي، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الدوري الإسباني

جيرونا ضد مايوركا، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أوساسونا ضد إشبيلية، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

برشلونة ضد سيلتا فيجو، الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

ألميريا ضد فالنسيا، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الدوري الإيطالي

ميلان ضد فيرونا؛ في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

ساسولو ضد يوفنتوس، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

لاتسيو ضد مونزا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ ضد بوخوم، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قنوات bein sports

بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج؛ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يونيون برلين ضد هوفينهام، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.