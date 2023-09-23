نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري Nile.. توقيت متابعة مباراة الزمالك المقبلة ضد المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب، في المباراة المقبلة ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة المصري الممتاز 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة القلعة البيضاء ضد ذئاب الجبل، ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب، يوم الإثنين المقبل، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.