نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل عقد تشافي الجديد مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن اتفاق المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز مع إدارة برشلونة على تجديد عقده حتى عام 2025 وسيوقعه خلال الأيام القليلة المقبلة.



ولفتت صحيفة سبورت الإسبانية أن تشافي نجح في الموسم الماضي في قيادة برشلونة إلى تحقيق لقب الدوري الإسباني والسوبر الإسباني كما بدأ الموسم الحالي بشكل جيّد.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أن عقد تشافي مع برشلونة ينتهي في 30 يونيو 2024 لكن خوان لابورتا رئيس برشلونة لا يريد التفريط في تشافي لذلك يسارع منذ تلك اللحظة لجعله يوقع على عقد جديد لموسم إضافي.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن العقد الجديد لتشافي يتضمن بندًا مثيرًا يجعل عقد تشافي يستمر تلقائيًا مع النادي الكتالوني حتى عام 2026 في حال تحقيقه لشرط واحد فقط.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الشرط الواقف في عقد تشافي يتمثل في حال نجاحه خلال الموسم الحالي في تحقيق إحدى لقبي الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه هناك بندًا آخر احتوى عليه العقد، حيث يجعل تشافي يستمر في منصبه حتى عام 2026 حتى إن لم يحقق الدوري الإسباني أو لقب بطولة دوري أبطال أوروبا وبذلك توصل لاتفاق مع الإدارة الكتالونية للاستمرار وفقًا لشروط أخرى في العقد.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة تحت قيادة تشافي خاض حتى حتى الآن 96 مباراة في جميع البطولات، تمكن خلالها من تحقيق الفوز في 61 مباراة وتعادل في 16 مباراة وخسر 19 مباراة.