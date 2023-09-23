الرياضة

الأهلي ضد سان جورج.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضد سان جورج.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شريط مشاركته في النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة سان جورج الإثيوبي.

موعد ضد سان جورج الإثيوبي

ويستقبل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسه سان جورج الإثيوبي ضمن إطار منافسات ذهاب الدور الـ32 من منافسات دوري الأبطال الإفريقي.

ويحمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب 
دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه بالموسم الماضي "2022-2023" على حساب الوداد المغربي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة فاء مباراة الأهلي وسانت جورج الإثيوبي في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة الصيفي ومكة المكرمة.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي ضمن إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا بتعليق أيمن الكاشف.

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية التشكيل المتوقع للمدرب السويسري مارسيل كولر لمواجهة سان جورج الإثيوبي.

حارسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – إمام عاشور– محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – صلاح محسن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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