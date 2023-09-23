نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة السادسة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بدأ ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بشكل رائع، حيث تمكن من احتلال صدارته حتى الآن برصيد ١٥ نقطة يليه غريمه التقليدي برصيد ١٣ نقطة.



يشارك في الموسم الحالي ثلاثة أندية صعدت من الدرجة الثانية وهم: غرناطة ولاس بالماس وديبورتيفو ألافيس



تمكن برشلونة عقب رحيل أسطورته ليونيل ميسي من التتويج بلقب الدوري الإسباني بعد غياب استمر ثلاثة مواسم متتالية ليؤكد قدرته على المنافسة مرة أخرى.



انطلقت النسخة الثالثة والتسعين من بطولة الدوري الإسباني في أغسطس الماضي ومن المقرر أن ينتهي في ٢٦ مايو ٢٠٢٤.

وستقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس

القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة البطولات العالمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنقل أحداث مباريات الدوري الإسباني.



ويستعرض الفجر الرياضي جدول مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني في الموسم الحالي



• ديبورتيفو ألافيس وأتلتيك بيلباو ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠ مساء بتوقيت مصر

• جيرونا وريال مايوركا ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣ عصرا بتوقيت مصر

. إشبيلية وأوساسونا ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٥: ٥ عصرا بتوقيت مصر

• برشلونة وسيلتا فيجو ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة

٧:٣٠ مساء بتوقيت مصر

• ألميريا وفالنسيا ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة

١٠ مساء بتوقيت مصر

• ريال سوسيداد وخيتافي ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣ عصرا بتوقيت مصر

. فياريال ورايو فاليكانو ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٥: ٥ مساء بتوقيت مصر

• ريال بيتيس وقادش ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة

٧:٣٠ مساء بتوقيت مصر

• لاس بالماس وغرناطة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة

٧:٣٠ مساء بتوقيت مصر

• أتلتيكو مدريد وريال مدريد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠ مساء بتوقيت مصر