الرياضة

عاجل.. الأهلي يفقد بيرسي تاو أمام سان جورج بدوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أصبح في حكم المؤكد غياب الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام سانن جورج الأثيوبي.

ويلتقي الأهلي ضيفه سان جورج الأثيوبي غدًا الأحد على استاد القاهرة الدولي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني اللاعب الجنوب إفريقي من الإصابة بكدمة قوية في العضلة الأمامية والتي تعرض لها خلال الأخيرة أمام المصري البورسعيدي والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه برباعية نظيفة.

ولم يتعافى بيرسي تاو من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا والتي حرمته عن المشاركة في تدريبات الأهلي يومي الأربعاء والجمعة.

وباتت فرص لحاق بيرسي تاو بمباراة سانت جورج صعبة للغاية حيث تشير المؤشرات إلى غيابه عن لقاء الغد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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