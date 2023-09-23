نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. تغييرات مفاجآة للأهلي أمام سان جورج ورونالدو يحطم الأرقام.. هالاند يقود مانشستر سيتي وأهم مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع " الفجر الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:-

تغييرات قوية على تشكيل الأهلي أمام سان جورج

استقر المدير الفني السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي عمل العديد من التغييرات القوية خلال الفترة المقبلة وبالتحديد أمام فريق سان جورج.

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة الأهلي مع نظيره فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دوري أبطال إفريقيا، مساء غدا الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023 على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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الأهلي

كريستيانو رونالدو يحطم رقم قياسي

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق الكرة الأول بنادي النصر السعودي، التألق في الملاعب السعودية.

رونالدو، الصفقة التي هاجمها الجميع وتوقع فشله بعد قرار الرحيل عن أوروبا إلى دوري روشن في الموسم الماضي، يمارس عادته في تحطيم التوقعات وإثبات أن العمر مجرد رقم غير معترف به على المستطيل الأخضر.

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رونالدو

هالاند يقود مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست

يقود النجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمواجعة فريق نوتنجهام فورست في افتتاح الجولة الجديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2023/2024.

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أهم مباريات اليوم

كريستال بالاس ضد فولهام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports connect

لوتون تاون ضد وولفرهامبتون الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports connect

مانشستر سيتى ضد نوتنجهام فورست الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports HD1

برينتفورد ضد إيفرتون الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports connect

بيرنلي ضد مانشستر يونايتد الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports HD1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة

جيرونا ضد ريال مايوركا الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports HD 3

أوساسونا ضد إشبيلية الساعة 5:15 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports HD 3

برشلونة ضد سيلتا فيجو الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports HD 3

ألميريا ضد فالنسيا الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة

ميلان ضد هيلاس فيرونا- الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة AD SPORTS Premium 1

ساسولو ضد يوفنتوس الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة AD SPORTS Premium 1

مونزا ضد لاتسيو الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة

بايرن ميونخ ضد بوخوم الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports HD 5

بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports HD 6

يونيون برلين ضد هوفنهايم الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports connect

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد لايبزيج الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports HD 7

أوجسبورج ضد ماينز الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports connect

فيردر بريمن ضد كولن الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة

نانت ضد لوريان الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports HD 2

استاد بريست ضد ليون الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة

الفتح الرباطي ضد اتحاد العاصمة الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة المغربية الرياضية