الإنجليزي لينجارد يتدرب مع الاتفاق السعودي لمدة شهر

الدمام أ.ف.ب: سيتدرّب المهاجم الإنليزي الدولي السابق جيسي لينغارد لمدة شهر مع نادي الاتفاق، بحسب ما أعلن رابع ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم في بيان.

قال النادي الشرقي «وافقت إدارة نادي الاتفاق برئاسة سامر المسحل على توصية لجنة كرة القدم بقبول طلب اللاعب الإنجليزي جيسي لينغارد بالانضمام إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق؛ وذلك لمدة شهر».

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