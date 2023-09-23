نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة "طائرة سيدات الزمالك" في الدور التمهيدي لبطولة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة للموسم الجديد 2023-2024، والتي أقيمت ظهر اليوم السبت في اللجنة الأولمبية عن تواجد "سيدات الزمالك" في المجموعة الثانية رفقة فرق هليوبوليس والزهور و6 أكتوبر وسموحة والطيران وسبورتنج والمقاولون العرب.



وتقام البطولة بنظام دوري المرتبط بمشاركة فريق 15 عاما كفريق مرتبط مع الفريق الأول.



وقرر اتحاد الكرة الطائرة إقامة المباريات بداية من دور الـ 8 بنظام best of3



وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة يوم 3 نوفمبر المقبل لبداية البطولة، حيث يلتقي فريق الزمالك مع المقاولون العرب.



وحدد اتحاد الطائرة يومي الإثنين والجمعة من كل أسبوع موعدا لإقامة مباريات الدور التمهيدي.



ومن المقرر أن تتأهل 4 فرق من المجموعتين لخوض منافسات الدوري الممتاز.



وحرص حسام شكري المدير الفني لفريق ومحمد أنور المدرب العام على حضور مراسم القرعة.