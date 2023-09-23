نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بينهم الهلال".. كولر يرفض خيانة الأهلي والرحيل إلى عملاقي الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش السويسري مارسيل كولر، فترة ناجحة كبيرة منذ الموسم الماضي في قيادة كتيبة النادي الأهلي، وحصد جميع البطولات التي يشارك بها الفريق منذ الموسم الماضي، ماعدا كأس العالم للأندية.

وكانت هذه النتائج بجانب الثقة المتبادلة بين إدارة الفريق بقيادة الخطيب، والمدرب السويسري سببا رئيسيا في تجديد عقده داخل القلعة الحمراء.

- كولر يرفض تدريب الهلال والشباب

وتلقى مارسيل كولر مؤخرا، عرضين من فريقي الهلال والشباب السعودي، لقيادة الفريق في الموسم الحالي، بعد اقتراب مدرب الهلال خيسوس من الرحيل بسبب ضعف المستوى والنتائج في ظل وجود لاعبين من طراز رفيع أبرزهم نيمار ومالكوم وسافيتش.

وأكد كولر رغبته في الاستمرار داخل صفوف المارد الأحمر وعدم الرحيل للتدريب في دوري روشن، في ظل العلاقة الكبيرة التي كونها المدرب السويسري داخل الفريق.

ويذكر أن يتضمن عقد كولر مع الأهلي، حق الرحيل عن صفوف الفريق في الموسم القادم، مقابل دفع مليون يورو شرطا جزائيا.