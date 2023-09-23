نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يضرب بوخوم بسبعة أهداف نظيف.. وهاري كين يسجل أول "هاتريك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الفوز أمام نظيره بوخوم بنتيجة سبعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب اليانزا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الألماني للموسم الجديد.

نتيجة مباراة بايرن ميونخ ضد بوخوم

افتتح اللاعب شوبو موتينج التسجيل لصالح فريقه بايرن ميونيخ في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، بعدما استغل تمريرة متقنة من زميله كينجسيلي كومان.

واضاف هاري كين الهدف الثاني لصالح البافاري بالدقيقة الثانية عشرة من زمن اللقاء، من خلال متابعة أمام مرمى الفريق المنافس.

وسجل ماتياس دي ليخت الهدف الثالث لصالح البافاري بالدقيقة 29 بعدما استغل تمريرة متقنة من زميله جوشوا كيميتش ثم راوغ دفاعات بوخوم وسدد كرة صاروخية.

وأحرز ليروي ساني الهدف الرابع لصالح بارين ميونيخ عن طريق تمريرة مساعدة من زميله هاري كين، بالدقيقة 38 وسدد كرة مرت داخل شباك حارس بوخوم.

ثم أضاف هاري كين الهدف الخامس لفريقه بايرن ميونيخ بالدقيقة 54، عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح البافاري وسجلها نجم إنجلترا بنجاح.

وكاد أن يسجل اللاعب كينجسيلي كومان الهدف السادس لصالح فريقه بايرن ميونيخ بالدقيقة 58، لكن الكرة ارتطمت أعلى العارضة.

وسجل ماتياس تيل الهدف السادس لصالح بايرن ميونيخ بالدقيقة 81، عن طريق تمريرة مساعدة من هاري كين.

واختتم هاري كين مهرجان الأهداف لصالح البافاري إذا سجل الهدف السابع في مرمى بوخوم بالدقيقة 88 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز احتل بايرن ميونيخ صدارة ترتيب جدول الدوري الألماني للموسم الحالي برصيد 13 نقطة، في المقابل تجمد رصيد بوخوم في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.