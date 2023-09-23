نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زمالك 2004 يهزم صقيل بثمانية أهداف نظيفة في دوري منطقة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2004، في تحقيق الفوز على نظيره فريق صقيل بثمانية أهداف نظيفة دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الأولى من مسابقة دوري منطقة الجيزة.

أحرز أهداف الزمالك كل من: عبد الغفار أنور ومحمد عبد الحميد "تيتو" بواقع هدفين لكل منهما، وخالد إسماعيل يوسف وعبد الرحمن هشام وعبد الستار أحمد ومحمد صبيح هدف لكل منهم.

ويقود فريق الزمالك 2004:

رفاعي محمد رفاعي مديرا فنيًا، وهشام إبراهيم وناجي فضل مدربين مساعدين، مصطفى جاد مدربًا لحراس المرمى، مهند ياسر إداريا، محمد علام أخصائى تأهيل وإصابات وإبراهيم بحر للمهمات.