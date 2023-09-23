نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريب من الانضمام إلى قائمة الفريق لمواجهة سان جورج الإثيوبي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأصبح أكرم توفيق لاعب الأهلي، قريب من دخول قائمة فريقه لمواجهة سان جورج الإثيوبى مساء غدٍ الأحد، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب تعافيه من إصابته.

وغاب أكرم توفيق عن مباريات النادي الأهلي خلال الأشهر الماضية، بسبب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، إلا أنه انتهى من برنامجه العلاجي.

ويرغب السويسري مارسيل كولر المدير الفني، في تواجد اللاعب بقائمة المباراة، من أجل منحه فرصة المشاركة بشكل تدريجي، مثلما تم مع كريم فؤاد الذي كان يعاني من نفس الإصابة.

ويستضيف المارد الأحمر نظيره سان جورج الإثيوبي، مساء غدٍ الاحد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.