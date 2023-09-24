نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مليار ونصف جنيه".. صدمة كبرى تضرب جماهير الزمالك قبل الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تشهد انتخابات نادي الزمالك في الفتره القادمة ترقب كبير من جانب جماهير وعاشقي القلعة البيضاء، والتي تنتظر بفارغ الصبر بداية عهد المجلس الجديد، للخروج من الأزمات العديدة التي تضرب النادي في السنوات الأخيرة.

- المندوه يصدم جماهير الزمالك

وصرح حسام المندوه المرشح على أمانة صندوق نادي الزمالك:" أن الحل الأفضل في الفترة القادمة لنادي الزمالك هو القائمة الواحدة وهناك رهان على انتخابات النادي المقبلة".

وواصل المندوه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: " توجد راحة من جانب الجمعية العمومية بسبب وجود لغة حوار مفتوحة، والمنافسة في وضعها الطبيعي، وهناك حرص من الجميع على إنقاذ الزمالك، من وضعه الحالي".

وأردف حسام المندوه: " أول خطور ضرورية في الفترة القادمة هي منع الفساد، وهو أي إهمال إداري سواء من قضايا خارجية أو منع سداد ديون النادي وتراكمها، والنادي مديون بقيمة مليار و500 مليون جنيه، والسبب هو عدم تمكين الجهات السيادية من مزاولة عملها، وهو ما أوصل النادي لهذا الرقم الخيالي".

وأكمل: "خلال فترة تولي حسين لبيب اللجنة المؤقتة، تم حل الكثير من المشاكل المادية، بالإضافة إلى الحصول على مكاسب من اشتراكات العضوية، وكان هناك حرص على توفير الهدوء داخل النادي ومن يتعامل معه".

واختتم: "هناك دراسة وخطة للاستفادة من أرض 6 أكتوبر، والأرض تم سحبها في وقت سابق، ونجحنا خلال ولاية حسين لبيب في استرجاعها مرة أخرى".

