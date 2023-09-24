نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة أستون فيلا.. جاسكون في خط المقدمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباراة أستون فيلا وتشيلسي وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موقف أستون فيلا وتشيلسي في جدول الدوري الإنجليزي

احتل أستون فيلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد ٦١ نقطة حصدها من ٣٨ مباراة، حيث فاز في ١٨ مباراة وتعادل في ٧ مباريات وخسر ١٣ مباراة.

في حين احتل تشيلسي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد ٤٤ نقطة حصدها من ٣٨ مباراة، حيث فاز في ١١ مباراة وتعادل في ١١ مباراة وخسر ١٦ مباراة.

موعد مباراة أستون فيلا وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة أستون فيلا وتشيلسي يوم الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ على إستاد ستامفورد بريدج معقل تشيلسي وذلك ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.

وكان تشيلسي قد تعادل مع بورنموث سلبيا في الجولة الخامسة من البريميرليج بينما فاز أستون فيلا على كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل تشيلسي المركز الرابع عشر برصيد ٤ نقاط في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل أستون فيلا المركز السابع برصيد ٩ نقاط.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي