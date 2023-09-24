نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة وصول عرض من السعودية للتعاقد مع كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت أنباء قريبة في الساعات الماضية، عن وجود عروض واستفسارات من جانب بعض الأندية السعودية وعلى رأسها نادي الشباب، حول إمكانية الحصول على خدمات المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

ونجح كولر الموسم الماضي مع القلعة الحمراء، في التتويج بخماسية فريق كرة القدم، وتأهله للمرة الثانية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

- تطورات رحيل كولر

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن المدير الفني السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، لم يتلقي عرض بشكل رسمي للرحيل، وهناك مجرد استفسارات للتوجه إلى الدوري السعودي".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر قام بإبلاغ إدارة المارد الأحمر بشكل رسمي، وأكد عليهم أنه لم ولن يفكر في الرحيل عن النادي، مشيرًا إلى أن العروض التي يتلقاها شفوية".

وأختتم أمير هشام: "المدرب السويسري كشف تمسكه في مواصلة عمله داخل النادي الأهلي، خاصة بعد أن وقع على عقده الجديد منذ شهر وتلبية كل مطالبه، والمدير الفني يريد استمرار الانجازات مع القلعة الحمراء".