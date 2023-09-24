نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل توتنهام المتوقع لمباراة أرسنال في البريميرليج.. ريتشارلسون يقود الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق أرسنال، مساء اليوم الأحد الموافق 24 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام هوتسبير

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة أرسنال مع نظيره فريق توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبوظبي والإمارات.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام أرسنال

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، روميو، فان دين فين، ديستيني أودوجي.

خط الوسط الدفاعي: سار، بيسوما.

خط الوسط الهجومي: هيونج مين سون، ماديسون، ديان كولوسيفسكي.

خط الهجوم: ريتشارليسون.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بشكل حصري ومباشر عبر شاشاتها المختلفة داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة أرسنال ضد توتنهام هوتسبير عبر قناة beIN Sports Premium1HD