نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإسباني.

ويمكنكم مشاهدة المباراة على النايل سات عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

ويقوم الجزائري حفيظ دراجي بمهمة التعليق على أحداث مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في قمة الجولة السادسة من الدوري الإسباني.