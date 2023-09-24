عاجل.. تشكيل توتنهام الرسمي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن آنجي بوستيكوجلو،، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي أرسنال، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة أرسنال أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل توتنهام أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، روميو، فان دين فين، ديستيني أودوجي.

خط الوسط: سار، بيسوما، ماديسون.

خط الهجوم: جونسون، هيونج مين سون، ديان كولوسيفسكي.

موعد مباراة أرسنال أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة أرسنال أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.