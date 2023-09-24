نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "غدر به العميد".. نجم اتحاد جدة على أعتاب الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن آخر تطورات خطة الصفقات القادمة داخل الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

ودخل أحد نجوم نادي اتحاد جدة السعودي، دائرة اهتمام إدارة نادي توتنهام هوتسيبر في الفترة الأخيرة، خاصة مع ابتعاد اللاعب عن المشاركة بشكل أساسي.

- جوتا على رادار توتنهام

وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، أن مسؤولو نادي توتنهام وضعوا خيار جديد لتدعيم خط الهجوم هذا الموسم، عن طريق التعاقد مع البرتغالي جوتا لاعب الاتحاد السعودي.

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن جاءت تلك الخطوة بعد إصابة مهاجم الفريق بريزيتش بالرباط الصليبي وغيابك لما يقرب من 6 أشهر.

ويذكر أن بات جوتا بعيدا عن التشكيل الأساسي للعملاق السعودي، خاصة في ظل وجود أصوات داخل الفريق وجماهيره تكالب برحيله بعد ظهوره بمستوى فني غير متوقع.