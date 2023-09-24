نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يعلن استبعاد فينيسيوس من قائمة الفريق لمواجهة أتلتيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج فينيسيوس جونيور من قائمة ريال مدريد لموقعة "ديربي" العاصمة الإسبانية أمام أتلتيكو بملعب سيفيتاس متروبوليتانو، بسبب نزلة معوية تؤجل عودته إلى 27 سبتمبر أمام لاس بالماس.

كان فينيسيوس تعافى مؤخرا من إصابة عضلية وظهر في قائمة أنشيلوتي أمس السبت لـ "ديربي" مدريد بعد قرابة شهر من الغياب، حسبما أعلن الموقع الإلكتروني للنادي "الملكي"، لكنه لن يشارك في نهاية المطاف في مواجهة "الأتلتي".

ريال مدريد يعلن استبعاد فينيسيوس

ويستضيف أتلتيكو مدريد غريمه التقليدي ريال مدريد على ملعبه "واندا ميتروبوليتانو"، في تمام العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب "الليجا" برصيد 15 نقاط، بينما يقع أتلتيكو مدريد في المركز السابع برصيد 7 نقاط.