الرياضة

هدف محمد صلاح اليوم أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف محمد صلاح اليوم أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول من تسجيل هدف الريدز الأول أمام وست هام يونايتد، من ركلة جزاء في الدقيقة 16 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي نادي ليفربول أمام نظيره فريق وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق وست هام يونايتد، عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمكنكم مشاهدة المباراة على النايل سات عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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