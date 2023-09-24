نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم سلبي يحدث لـ كرسيتيان روميرو مدافع توتنهام لأول مرة في مسيرته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل الأرجنتيني كرسيتيان روميرو الهدف الأول لصالح فريق أرسنال بالخطأ في مرمى فريقه توتنهام، ضمن منافسات الجولة 6 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأخطأ المدافع الأرجنتيني وسجل الهدف الأول لصالح الجانرز في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

وسجل كريستيان روميرو الهدف الأول في مرماه في مسيرته مع توتنهام، في مباراته رقم 70 مع النادي في جميع المسابقات.

كريستيان روميرو هو رابع لاعب من توتنهام يسجل هدفًا في مرماه ضد منافسه أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد كريس أرمسترونج وكيفن فيمر وهوغو لوريس - جميع هذه الأهداف الأربعة وضعت الجانرز في المقدمة 1-0.

تشكيل توتنهام أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، روميو، فان دين فين، ديستيني أودوجي.

خط الوسط: سار، بيسوما، ماديسون.

خط الهجوم: جونسون، هيونج مين سون، ديان كولوسيفسكي.

موعد مباراة أرسنال أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة أرسنال أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.