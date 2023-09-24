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أحمد جودة - القاهرة - كشف عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على المسابقات، عن موقف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامته في الإمارات في ديسمبر المقبل.

وكان قد تردد خلال الساعات الماضية، بعض الأخبار التي تشير إلى مشاركة القلعة البيضاء في بطولة السوبر المصري، وعدم توقيع عقوبة عليه.

يأتي ذلك بعد بعد اعتذار الأبيض عن المشاركة فى النسخة الماضية للبطولة أمام الأهلي، ومشاركة بيراميدز بدلًا منه في البطولة.

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية: "السوبر المصري سيقام في شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة 4 فرق هى بطل الدورى الممتاز "الأهلي"، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم "سيراميكا كليوباترا"، ووصيف الدوري العام المصرى الممتاز "بيراميدز".

تعرف على موقف الزمالك من السوبر المصري

وتابع: "الفريق الرابع الذي سيشارك في السوبر، سيكون فريق إنبي حال فوزة على الأهلي في نصف نهائي كأس مصر، أما في حالة فشل الفريق البترولي في الصعود سيتم تواجد فيوتشر، لا سيما أنه صاحب المركز الرابع في الموسم الماضي من الدوري ".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، قد قرر استبعاد نادي الزمالك من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في نسختها الجديدة، التي تنطلق فى الفترة من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.

وتنص لائحة الاتحاد المصري، على أنه فى حال اعتذار فريق عن المشاركة في بطولة السوبر يتم استبعاده لمدة موسم وغرامة 500 ألف جنيه، أما فى حال الانسحاب فسيتم استبعاد الفريق لمدة موسمين وتغريمه مليون جنيه.

وأعلن مجلس أبو ظبى الرياضى والشركة المتحدة للرياضة، عن انطلاق بطولة جديدة تحت اسم كأس السوبر المصرى للأبطال، وتقام فى أبو ظبى بالإمارات لمدة 4 مواسم متتالية.