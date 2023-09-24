نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أوسوريو يقرر استبعاد نجم الزمالك من التشكيل الأساسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بابعاد نجم الفارس الأبيض عن التشكيل الأساسي في المباريات القادمة.

أوسوريو يقرر استبعاد محمد صبحي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن قرر مدرب الزمالك أوسوريو بالاتفاق مع مدرب الحراس محمد عبدالمنصف باسبتعاد محمد صبحي وإعادته إلى دكة البدلاء من جديد.

وأشار مصدر داخل نادي الزمالك أن هناك حالة من الغضب من قبل الجهاز الفني ضد حارس الزمالك محمد صبحي في الفترة الماضية في ظل تراجع الأداء بشكل كبير.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق المقاولون العرب يوم غد الأثنين الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجارى على ستاد القاهرة الدولي في السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.