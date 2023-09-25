نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسباب الحقيقية وراء استبعاد ثلاثي الزمالك أمام المقاولون العرب.. مفاجأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة المقاولون العرب، المقرر لها الإثنين في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك أمام المقاولون العرب 8 غيابات متعددة من الفارس الأبيض جاءت كالتالي:-

غيابات الزمالك عن مباراة المقاولون العرب

حمزة المثلوثي - عمر جابر - نبيل عماد: وجهة نظر فنية من خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني ليصبح الثلاثي أكثر جاهزية لمباراة أرتا سولار الجيبوتي.

وأخطر أوسوريو الثلاثي أنه عنصر أساسي في حساباته من أجل مباراة بطل جيبوتي، وأن المباراة تعتبر حياة أو موت بالنسبة له لذلك فضل إراحتهم.

محمود علاء – بسبب الحصول على طرد في مباراة بيراميدز.

عبدالله جمعة – لخضوعه لبرنامج تدريبي خاص بإنقاص الوزن والوصول للوزن المثالي قبل عودته للمباريات بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي الخاص بإصابته في الركبة

أحمد فتوح – لعدم انتهائه من البرنامج التأهيلي الخاص بإصابته بآلام أسفل عضلات البطن

سامسون أكينيولا – لوجهة نظر فنية

محمود حمدي الونش – بسبب استمرار برنامجه التأهيلي

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق المقاولون العرب يوم غد الأثنين الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجارى على ستاد القاهرة الدولي في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.