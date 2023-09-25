نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليقات مُثيرة من أنشيلوتي بعد هزيمة الريال أمام أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد على خسارة فريقه أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الإسباني.

أنشيلوتي يعلق على هزيمة ريال مدريد

وقال أنشيلوتي في تصريحات له عقب إنتهاء المباراة:" لن أغير النظام التشكيلة، هذه المباراة ستساعدنا على تحسين بعض الأشياء، ومن بين المباريات السبع التي لعبناها فزنا بستة".

وأكد:" أتلتيكو سجل هدفين وأصبح كل شيء صعب علينا، كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل، إذا لم يقم الفريق بما كان عليه فعله فهذه مسؤوليتي".

تصريحات أنشيلوتي عقب هزيمة ريال مدريد

وأوضح:" تشواميني كان يحتاج للراحه، لقد لعب العديد من الدقائق معنا وأيضًا مع المنتخب، ولقد أستخدمنا بيلينجهام في الهجوم مع رودريجو الليلة ومودريتش لاعب رقم 10".

واضاف:" أتلتيكو هو الفريق الذي يدافع بشكل أفضل في إسبانيا لكن مشكلتنا لم تكن الهجوم بل الدفاع، لقد سجلوا 3 أهداف مماثلة، لم نكن في وضع جيد داخل منطقة الجزاء".

وأردف:" نحن حزينون وغاضبون، لكن لقد قمنا بعمل جيد للغاية حتى الآن وسنواصل القيام بذلك".