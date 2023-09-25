نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تحديد اعداد الحضور الجماهيري لمباراة الزمالك وأرتا سولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وافقت الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره فريق آرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجديد 2023-2024، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.



وتتقدم اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية كل من أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي بالشكر للجهات الأمنية.



وأكد المدير التنفيذي لنادي الزمالك أن حضور الجماهير سيكون له تأثير إيجابي في مؤازره اللاعبين خلال المباراة المرتقبة، وشدد على أن الجميع لديه ثقة كبيره في قدرة الفريق على تقديم مباراة قوية والتأهل إلى دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.



القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية



وتعتبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات الكونفدرالية الإفريقية، باعتبارها الناقل الحصري للمسابقة القارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.