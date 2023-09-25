نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الجبلين في كأس السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة الجبلين في كأس السعودية في إطار المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وتقام مباراة الهلال والجبلين اليوم الأثنين الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجارى في إطار بطولة كأس السعودية في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الجبلين

حراسة المرمي: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، كوليبالي، ياسر الشهراني

خط الوسط: سلمان الفرج، روبن نيفيز، سالم الدوسري

خط الهجوم: مالكوم، عبدالله الحمدان، ميتروفيتش

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والجبلين في كأس السعودية

وتنقل فعاليات مباراة الهلال والجبلين في كأس السعودية عبر قنوات SSC HD1 الناقل الحصرى والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي والبطولات العربية.