نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في الوقت القاتل.. المقاولون العرب يتعادل أمام الزمالك في دوري النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره المقاولون العرب، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

المقاولون العرب يتعادل أمام الزمالك



وشهدت الدقيقة 65 من أحداث المباراة، إلغاء هدف للقلعة البيضاء أحرزه المهاجم مصطفى شلبي، بداعي التسلل.



ونجح يوسف إبراهيم أوباما، في إحراز هدف الزمالك في الدقيقة 83 من عمر وأحداث اللقاء، بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو، لتصل إلى أوباما ليسجلها في شباك ذئاب الجبل.

فيما نجح أحمد علاء في خطف هدف التعادل لصالح المقاولون العرب، في الوقت القاتل من الدقيقة الأخيرة للوقت المحتسب بدل من الضائع.



موعد مباراة الزمالك المقبلة



ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق أرتا سولار الجيبوتي، يوم الجمعة المقبل الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



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