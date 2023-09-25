نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. هذا المدرب يقترب من تدريب مارسيليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية فرنسية عن اخر تطورات ملف مستقبل مدرب نادي مارسيليا الجديد بعد رحيل مديرهم الفني السابق مارسيلينو جارسيا تورال واقتراب عدة أسماء لتولي المهمة حتى نهاية الموسم الحالي.

مدرب باريس سان جيرمان السابق يقترب من قيادة مارسيليا

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فأن كريستوف جالاتييه مدرب نادي باريس سان جيرمان السابق قد اقترب من تدريب مارسيليا حيث رحل مارسيلينو جارسيا تورال وتولى تدريبهم بشكل مؤقت جاك أباردونادو لحين تعيين مدير فني جديد.

وأكدت التقارير أن كريستوف جالاتييه قد يكون مدرب مارسيليا الجديد خاصة لرحيل تورال لأسباب غير رياضية وأزمات كبيرة مع الجمهور رغم امتلاكه لعرض لا يرفض من أحد الأندية بقطر ولم يتحدد موقفه حتى الآن.

- ترتيب مارسيليا في الدوري

ويحتل نادي مارسيليا المركز السابع برصيد 9 نقاط حيث فاز خلال مباراتين وتعادل بثلاثة اخرين وخسر مرة واحدة.

