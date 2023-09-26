نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكاية كورة.. "المزحة" التي قتلت صاحبها الملاك الأشقر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "حكاية كورة" والذي سنتناول خلاله حكاوي كروية فريدة من ونوعها وقصص رياضية ممزوجة بنكهة خاصة، نستعرضها في الأسطر التالية:

كان أوسيانو ري تشيكوني جزءًا من فريق لاتسيو التاريخي الفائز بالسكوديتو عام 1974. كان هذا أول لقب للنادي في دوري الدرجة الأولى في تاريخه، حيث تغلب فريق توماسو مايستريلي على يوفنتوس بفارق نقطتين فقط.

لقد كان فريق لاتسيو مليئًا بالذوق، ولعب بعضًا من أفضل كرة القدم الهجومية التي شهدها الدوري. لكن فريق مايستريللي كان مكونًا أيضًا من عدد من الشخصيات المثيرة للاهتمام والمتقلبة. لم تكن هناك لحظة مملة أبدًا، سواء داخل الملعب أو خارجه، واستمتع الكثيرون بنصيبهم العادل من النكات، ومع ذلك، فإن هذا الميل إلى المقالب قد يكون قاتلًا.

الملاك الأشقر

ري تشيكوني أو إيانجيلو بيوندو (الملاك الأشقر) كما كان معروفًا بسبب لون شعره المميز، كان ابنًا لمزارع، ولد خارج ميلانو في عام 1948. بعد فترات ناجحة مع برو باتريا وفوجيا، فاز بالدوري الإيطالي. اللقب مع الأول ودوري الدرجة الثانية مع الأخير، انضم لاعب خط الوسط إلى لاتسيو في عام 1972.

وكان انتقاله إلى العاصمة يدين بالكثير للمدرب مايستريلي الذي قاد ري تشيكوني خلال فترة وجوده في فوجيا ثم جلب لاعب خط الوسط مع الفريق الأول. له عندما انتقل إلى بيانكوسيليستي.

وسرعان ما أصبح ري تشيكوني عضوًا رئيسيًا في فريق لاتسيو عام 1974، وبسبب خيبة الأمل التي تعرض لها بعد خسارته بصعوبة للفوز بلقب الدوري الإيطالي على يد يوفنتوس قبل عام، كان ري تشيكوني وزملاؤه مصممين على تعويض ذلك.

انقسام فر غرفة الملابس

و أصبح لانجيلو بيوندو القلب النابض لفريق مايستريلي، بفضل طاقته المذهلة وقدرته على الانتقال بالكرة من الدفاع إلى الهجوم. لقد كان من نوع اللاعبين الذين غطى كل قطعة من العشب وسجلوا أيضًا هدفًا غريبًا. جنبا إلى جنب مع لاعبين مثل جيورجيو شيناجليا، سيدخل ري تشيكوني وزملاؤه في فريق لاتسيو في فولكلور النادي عندما انتزعوا لقب الدوري الإيطالي خلال موسم 1973/74.

بينما كان كل شيء على ما يرام على أرض الملعب، إلا أن فريق لاتسيو كان يتمتع بسمعة سيئة خارج الملعب وكان لديهم أيضًا جانب مظلم، حيث كان بعضهم متعاطفًا سياسيًا يمينيًا متطرفًا، ومن المعروف أن العديد من اللاعبين حملوا الأسلحة معهم أينما ذهبوا.

والأسوأ من ذلك أنهم كانوا معروفين أيضًا بطردهم من العمل دون سبب واضح، فقط من أجل المتعة. لم يرق هذا الأمر لبعض أعضاء الفريق، مما تسبب في انقسام أجبرهم على الحصول على غرفتي تبديل ملابس منفصلتين.

إنها مجرد مزحة

كان ذلك مساء يوم 18 يناير 1977. كان ري تشيكوني مع زميله في الفريق بيترو جيدين وصديق آخر عندما كانا في طريقهما إلى محل مجوهرات في روما يديره برونو تابوتشيني. كلما اجتمع الثنائي معا، كان ذلك بمثابة أمرا يجلب المشاكل ولن يكون ذلك المساء مختلفًا.

عندما اقتربوا من الصائغين، قرر الزميلان التراجع عندما دخل صديقهما المتجر. عندما فُتح الباب، انبعثت الحياة من اللازيالي فجأة، ودخلا المتجر وهما يصرخان “ارفع يدك”

سيثبت أنها مزحة عملية بعيدة جدًا. وقبل بضعة أسابيع فقط، تعرض صائغو تابوتشيني للسرقة. لقد كان مصابًا بالجنون العظمة بالفعل، وكان هذه المرة مستعدًا للدفاع عن نفسه وعن مجوهراته، ليرفع بندقية على الفور لكن ري تشيكوني لم يتراجع واستمر في المزحة.

وأطلق الصائغ النار وأطلق النار على اللاعب في صدره من مسافة قريبة. وعلى الرغم من نقله إلى المستشفى، توفي ري تشيكوني بعد 30 دقيقة فقط من الحادث. بينما كان ملقى على الأرض وهو يحتضر، كانت الكلمات الأخيرة للاعب خط الوسط هي "إنها مزحة! إنه مجرد مزحة!"

توفي أنجيلو بيوندو عن عمر يناهز 28 عامًا، تاركًا وراءه زوجة وطفلين. نعى لاتسيو والعديد من سكان شبه الجزيرة الإيطالية واحدة من أكثر حالات الوفاة غرابة التي شهدتها كرة القدم الإيطالية على الإطلاق.

وتم القبض على تابوكيني بعد الحادث ولكن لم يتم توجيه اتهامات إليه أو إدانته بارتكاب الجريمة. لقد كانت نهاية مأساوية وسابقة لأوانها لمهنة كانت ناجحة للغاية ولا تزال واعدة بالكثير.

خسرت إيطاليا ملاكها الأشقر في وقت مبكر جدًا، حيث لم يحمل سوى مباراتين دوليتين للأزوري. لكن سيبقى ري تشيكوني في الأذهان دائمًا كجزء من فريق لاتسيو الشهير الذي فاز بأول لقب للدوري الإيطالي في تاريخ النادي.