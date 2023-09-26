نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. الزمالك يتعادل أمام المقاولون وبيان ناري ضد الحكم.. النصر والهلال يتأهلا لدور الـ16 بكأس خادم الحرمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.



ونقدم لكم هنا "نشرة أخبار اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:-



في الوقت القاتل.. المقاولون العرب يتعادل أمام الزمالك في دوري النيل

انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره المقاولون العرب، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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بهدف نيفيز.. الهلال يعبر الجبلين ويتأهل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفوز على حساب فريق الجبلين بهدف دون رد في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في المواجهة التي كانت اليوم الأثنين الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجارى على ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

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في غياب رونالدو.. النصر يضرب أحد بخماسية بكأس خادم الحرمين الشريفين

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على حساب فريق أحد بخمسة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات الدور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في المواجهة التي غاب عنها كريستيانو رونالدو.

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بكاء أوسوريو بعد إلغاء هدف مصطفي شلبي أمام المقاولون العرب

تداول رواد التواصل الإجتماعي ومحبي الكرة العربية والمصرية فيديو بكاء المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بعد إلغاء هدف مصطفي شلبي أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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في بيان رسمي الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإحالة أمين عمر للتحقيق

نشر نادي الزمالك عبر حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، بيان يطالب فيه بإعادة مباراة الفريق أمام المقاولون، وإحالة حكم المباراة أمين عمر للتحقيق، وعدم إدارته تحكيميا لأي مباراة طرفها الأبيض.