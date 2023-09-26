نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماوريسيو بوكيتينو: تشيلسي يستهدف لقب كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترف ماوريسيو بوكيتينو بأنه يعطي الأولوية لتشيلسي الذي يحاول الفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة هذا الموسم.

عندما وافق بوكيتينو على أن يصبح المدرب الجديد لتشيلسي في الصيف، كان يدرك أن النادي ليس له مكان في أوروبا

في السنوات الماضية، استخدم تشيلسي لاعبي الفريق إلى حد كبير في كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكان تركيزهم بدلاً من ذلك على الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا، وبدرجة أقل، كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومع ذلك، يحتاج فريق غرب لندن إلى طريق العودة إلى أوروبا، ويرغب بوكيتينو بشكل مثالي في قطع الطريق بالكامل في كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتعزيز هذا المركز.

لم تكن القرعة لطيفة على البلوز، الذي يستضيف فريق برايتون وهوف ألبيون المتألق على ملعب ستامفورد بريدج مساء الأربعاء.

ومن اللافت للنظر أن فريق النورس يتقدم بفارق 10 نقاط عن تشيلسي في جدول دوري الدرجة الأولى بعد ست مباريات فقط، مما يجعل فريق روبرتو دي زيربي هو المرشح الواضح للفوز في العاصمة.

تصريحات ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي

وفي حديثه للصحفيين في مؤتمر صحفي، اعترف بوكيتينو بأنه كان متحمسًا لقيادة تشيلسي إلى دور الـ16 وما بعده.

وقال الأرجنتيني: "إنه أحد أهدافنا في هذا الموسم. علينا أن نعتقد أن هذه فرصة واحدة للفوز باللقب.

وتابع "ربما لم تكن المشاعر بعد الهزيمة يوم الأحد هي الأفضل ولكني أشعر أن الأمر على وشك المضي قدمًا لكسب الثقة لدى اللاعبين.

وأضاف "إنها مسابقة مختلفة ونحن بحاجة إلى تغيير مزاجنا. بالأمس واليوم كنا نتحدث كثيرًا - نحاول بث المزيد من الثقة في الفريق - وأعتقد أننا سنكون جاهزين للغد."

ويدخل تشيلسي المباراة بعد فشله في التسجيل في آخر ثلاث مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعادل سلبيًا مع بورنموث بعد هزيمته 1-0 على أرضه أمام نوتنغهام فورست وأستون فيلا.

وحقق برايتون خمسة انتصارات من ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخرج منتصراً في آخر ثلاث مباريات في الدوري، على الرغم من خسارته 3-2 أمام أيك أثينا في الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي.