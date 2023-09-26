نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضربة موجعة قبل مواجهة سان جورج الإثيوبي، بدوري أبطال إفريقيا.

واشتكى كهربا من آلام في العضلة الضامة تهدد مشاركته أمام سان جورج الجمعة.





ويقيم الجهاز الطبي حالة اللاعب في مران الغد لتحديد موقفه بشكل كامل من التدريبات الجماعية ولقاء سان جورج.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره سان جورج الإثيوبي، يوم الجمعه المقبل في الإياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بالقاهرة على أن تقام مباراة علي ستاد القاهرة الدولي.