نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يسقط أمام ريال مايوركا بالتعادل الإيجابي في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في مصيدة التعادل الإيجابي أمام نظيره نادي ريال مايوركا في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن لقاءات الجولة السابعة.

أحداث مباراة برشلونة وريال مايوركا

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي خلال التقرير الآتي نتيجة مباراة برشلونة أمام نظيره نادي ريال مايوركا في مشوار الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وأحرز فيدات موريكي هدف ريال مايوركا الأول في شباك برشلونة بمساعدة أنطونيو سانشيز في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 41 هدف جديد في المباراة لصالح برشلونة بأقدام رافينيا.

وجاء هدف التقدم لصالح ريال مايوركا بأقدام ابدون براتس في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل من ضائع وبمساعدة فيدات موريكي.

وشهدت الدقيقة 75 هدف جديد في المباراة لصالح برشلونة ليقلص به النتيجة بأقدام فيرمين لوبيز وبمساعدة رافينيا.

وأطلق حكم المباراة صافرته بعد احتساب سبع دقائق كوقت بدل من ضائع معلنًا التعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبهذا التعادل يصل برشلونة إلى النقطة 17 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني ويتجمد رصيد ريال مايوركا عند النقطة السادسة في المركز الخامس عشر