نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (الصحف الأوروبية صباح اليوم).. نجم تشيلسي يريد الرحيل وبرشلونة يراقب "دبابة" ليستر سيتي.. وأرسنال مهتم بضم أولي واتكينز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأربعاء الموافق 27-9-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

أجرى المدير الرياضي لآرسنال، إيدو، محادثات مع وكيل مهاجم أستون فيلا أولي واتكينز حول انتقال اللاعب الإنجليزي الدولي، مع اهتمام تشيلسي أيضًا باللاعب البالغ من العمر 27 عامًا. (فوتبول ترانسفير).

لا يزال أستون فيلا يجري محادثات حول تمديد عقد واتكينز ويريد الانتهاء من صفقة جديدة بحلول يناير. (90 دقيقة)

أرسنال وتشيلسي على استعداد لتقديم اللاعبين وكذلك الأموال في محاولاتهم للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي إيفان توني من برينتفورد، والذي من المحتمل أن يريد ما يزيد عن 75 مليون جنيه إسترليني للاعب البالغ من العمر 27 عامًا. (90 دقيقة)

أبلغ المدافع الإسباني مارك كوكوريلا، 25 عامًا، تشيلسي أنه يريد الرحيل في يناير بعد فشل انتقاله الصيفي إلى مانشستر يونايتد. (ميرور)

من المقرر أن يبدأ نيوكاسل يونايتد محادثات مع لاعب خط الوسط البرازيلي جولينتون، 27 عامًا، ولاعب الوسط الإنجليزي شون لونجستاف، 25 عامًا، حول تمديد عقديهما، اللذين من المقرر أن ينتهيا في يونيو 2025. (فوتبول إنسايدر)

يأمل إيفرتون في ربط المدافع الإنجليزي جاراد برانثويت البالغ من العمر 21 عامًا بعقد جديد. (The Athletic)

يفكر برشلونة في التعاقد مع لاعب خط الوسط النيجيري ويلفريد نديدي، 26 عامًا، عندما ينتهي عقده مع ليستر سيتي في نهاية الموسم. (سبورت الإسبانية)

يتتبع نابولي مدرب باريس سان جيرمان السابق كريستوف جالتييه بعد بداية سيئة للموسم تحت قيادة رودي جارسيا، بينما يهتم مرسيليا أيضًا بالمدرب البالغ من العمر 57 عامًا بعد الاستقالة المفاجئة للمدرب السابق مارسيلينو. (RMC)

أبدى الملياردير البريطاني السير جيم راتكليف استعداده لإعادة هيكلة عرضه لشراء مانشستر يونايتد من أجل التوصل إلى اتفاق مع المالك الحالي نادي جليزر. (ميرور)

وافق برشلونة شفهيًا على رسوم بقيمة 35 مليون يورو (30.4 مليون جنيه إسترليني) مع مانشستر سيتي لتحويل إعارة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو البالغ من العمر 29 عامًا إلى صفقة دائمة. (برنامج El Chiringuito الإسباني)

يقول المهاجم السلوفيني بنيامين سيسكو، 20 عامًا، إنه تحدث إلى مانشستر يونايتد خلال الصيف قبل مغادرته ريد بول سالزبورج، لكنه شعر أن الانتقال إلى آر بي لايبزيج كان أفضل لتطوره. (ترانسفير ماركت)

تم وضع ريدينغ تحت حظر انتقالات لعدم دفعه لـ HMRC في الوقت المحدد وقد يواجه خصمًا إضافيًا من النقاط إذا فشل في دفع أجور اللاعبين والموظفين يوم الجمعة. (تلغراف - الاشتراك مطلوب)

حصل نادي تشيلسي على موافقة الدوري الإنجليزي الممتاز على شركة البيانات الرياضية Infinite Athlete لتكون الراعي الأول للقميص في صفقة تبلغ قيمتها نحو 40 مليون جنيه إسترليني لهذا الموسم. (تلجراف)