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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية مفاجآت جديدة بشأن نظام السوبر المصري الجديد الذي من المنتظر أن تحتضنه العاصمة الإماراتية أبوظبي.

مفاجآت بشأن نظام السوبر المصري الجديد

وفي سياق متصل فقد أشار عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الشركة الراعية لتنظيم البطولة، سوف تتحمل تكاليف إقامة الأندية في الامارات.

وأضاف حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "نظام السوبر الجديد سوف يستمر بشكل دائم، وليس له علاقة باتفاقية أبو ظبي".

وأضاف عامر حسين: "الدوري المصري بدأ بشكل مميز وقوي للغاية، جميع الأندية تدخل بشكل قوي من أجل حصد النقاط، بعد تعلمهم من درس الموسم الماضي، وكل الأندية تبحث عن النقطة منذ البداية".

واستطرد: "كل المؤجلات محسوب مواعيدها ولكن عددها غير محسوب للأندية للمشاركة في البطولات الإفريقية وأتمنى وصول كل الأندية المصرية للنهائيات".