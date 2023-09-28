نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات اليوم الخميس.. من يتصدر الليجا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق كرة القدم العربية والعالمية في كل مكان عن ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات اليوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

مواعيد مباريات اليوم الخميس

غرناطة ضد ريال بيتيس.

سيلتا فيجو ضد ألافيس.

أوساسونا ضد أتلتيكو مدريد.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة.

بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 18 نقطة وفيما يلى باقي ترتيب الدوري الإسباني:

1 – جيرونا – 19 نقطة

2 – ريال مدريد – 18 نقطة

3 – برشلونة – 17 نقطة

4 – أتلتيك بيلباو – 14 نقطة

5 – ريال سوسيداد – 12 نقطة

6– رايو فاييكانو – 11 نقطة

7 – أتلتيكو مدريد – 10 نقاط

8 – فالنسيا – 10 نقاط

9 – قادش – 9 نقاط

10 – خيتافي – 8 نقاط

11 – ريال بيتيس – 8 نقاط

12 – إشبيلية – 7 نقاط

13 – أوساسونا – 7 نقاط

14– فياريال – 7 نقاط

15 – ريال مايوركا – 6 نقاط

16 – ديبورتيفو ألافيس – 6 نقاط

17 – لاس بالماس – 5 نقاط

18 – سيلتا فيجو – 4 نقاط

19 – غرناطة – 3 نقاط

20– ألميريا – 2 نقطة