نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو في الهجوم.. تشكيل النصر المتوقع لمباراة الطائي في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة نادي الطائي في الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

تشكيل النصر السعودي لمواجهة الطائي في دوري روشن السعودي

في حراسة المرمي: نواف العقيدي

في خط الدفاع: سلطان الغنام، على لاجامي، إيميرك لابورت، أليكس تيليس

في خط الوسط: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، اوتافيو دا سيلفا

في خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، تاليسكا

موعد مباراة النصر ضد الطائي في دوري روشن السعودي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره نادي الطائي مساء الجمعة 29 سبتمبر 2023، في الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد المباراة المرتقبة بين نادي النصر ضد الطائي في الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024.