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أحمد جودة - القاهرة - أقيم عصر اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي في إطار لقاءات دوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي

ويحل الجيش الرواندي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إياب دور ال32 من دوري أبطال إفريقيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب في كيجالي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتم خلال الاجتماع الفني الاتفاق على تفاصيل المباراة، حيث يرتدي بيراميدز زيه التقليدي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويظهر فريق الجيش الرواندي بالقميص الأبيض في الأسود، فيما يظهر حارس المرمى خلال المباراة باللون الأحمر كاملا.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء مباراة الدفاع الجوي بنفس نتيجة لقاء الذهاب في رواندا بالتعادل السلبي دون أهداف سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل لدور المجموعات من البطولة القارية.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري ومحمد عباس مدير المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي المنسق الإعلامي، ومحمد نجم مساعد الرئيس التنفيذي، وأحمد سمير مدير التشغيل.