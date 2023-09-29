نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورينيو يصر على ضم أحد لاعبيه المفضلين إلى الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى نادي روما الإيطالي اهتمامه بالتعاقد مع مدافع توتنهام هوتسبير إيريك داير في فترة الانتقالات الشتوية.

مورينيو يطلب ضم نجم توتنهام

وفقًا لتقرير صادر عن فرانشيسكو بالزاني، فإن روما يتطلع إلى تعزيز دفاعه للجزء المتبقي من الموسم وكذلك للمستقبل وهم على استعداد للتعاقد مع داير من توتنهام.

وينتهي عقد اللاعب الإنجليزي مع توتنهام في صيف عام 2024 ولم يشارك بعد مع فريقه خلال الجزء الأول من الموسم. يعرف جوزيه مورينيو المدافع جيدًا منذ الفترة التي قضاها في نادي الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن يستغل هذه الفرصة بمجرد أن يقدم داير طلب الانتقال.

لا يزال كريس سمولينج هو الخيار الأول للمدرب البرتغالي ولكن كونه عرضة للإصابات، أصبح من الصعب على الجيالوروسي أن يؤمن بأداء اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا.

يظل عمر سوليت أيضًا احتمالًا يجب استكشافه إذا فشلت صفقة داير في المستقبل القريب.