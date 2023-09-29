نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الفجر الرياضي" يكشف تفاصيل مكالمة حسين لبيب مع نجم الزمالك لتمديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل حسين لبيب مرشح رئاسة نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية مع أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض.

مكالمة حسين لبيب مع أحمد فتوح

وعلم موقع الفجر الرياضي أن هناك اتصال هاتفي جمع حسين لبيب المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مع أحمد فتوح نجم الفريق خلال الساعات القليلة الماضية.

ووعد حسين لبيب أحمد فتوح لاعب الزمالك بأنه سيكون على رأس اهتمامات المجلس الجديد في حال فوز قائمة "لبيب" لتمديد عقد اللاعب مع القلعة البيضاء.

وأكد حسين لبيب أنه سيقوم بتقدير أحمد فتوح ماليًا بإبرام عقد جديد يكون من الفئة الأولى بما يتناسب مع إمكانات اللاعب الفنية وعطائه للفريق في الفترة الأخيرة.

من جانبه رحب أحمد فتوح بخطوة التمديد لصالح نادي الزمالك مؤكدا أنه لم يوقع لأي فريق آخر كما تردد وأن رغبته هي البقاء داخل صفوف نادي الزمالك.

وفي سياق آخر. تنعقد الجمعية العمومية بنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 20 أكتوبر المقبل بعد اعتماد أسماء المرشحين لمناصب مجلس الإدارة المختلفة من قبل اللجنة الأولمبية.