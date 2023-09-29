نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني العتال يوجه رسائل خاصة للجمعية العمومية.. ويوضح الطريقة الصحيحة لانتخابات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، على ثقته في وعي الجمعية العمومية لنادي الزمالك في الانتخابات المقرر لها ٢٠ أكتوبر المقبل.

العتال يؤكد على ثقته في الجمعية العمومية

و شدد العتال على أن الانتخابات هي فرصة للتنافس في خدمة أعضاء النادي ومحاولة حل الأزمات التي تعاني منها القلعة البيضاء.

و أضاف أنه يثق في اختيارات العمومية للأنسب لإدارة النادي الفترة المقبلة.

في الوقت نفسه فقد حرصت الحملة الانتخابية للعتال على توزيع منشورات لأعضاء النادي للتوعية بطريقة الاختيار في الانتخابات المقبلة ولضمان عدم بطلان الصوت بضرورة اختيار رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق و٦ أعضاء فوق السن و٣ أعضاء تحت السن.

طريقة انتخابات الزمالك

يذكر أن العتال خلال الأيام الماضية نجح في إنهاء العديد من الأزمات داخل النادي بداية من التبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لفريق اليد لحل أزمة القيد مرورا بإعلانه التبرع بتكاليف حملته الانتخابية وتوجيهها إلي النادي لحل أزمات داخل النادي في الفترة الحالية.

وشهدت الأيام الماضية قيامه بالتبرع إلى فريق كرة الماء والسباحة بالنادي بعدد كبير من الكرات والنظارات والبونيهات إلي جانب وعده لمدربة الباليه المائي بحل الأزمات التي تواجههم.