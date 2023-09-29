نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-9-2023 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباريات بطولة الدوري الإسباني اليوم، بمواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، مع نظيره فريق إشبيلية.

وستنطلق صافرة مباراة برشلونة كع نظيره فريق إشبيلية، مساء اليوم الجمعة الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد فريق إشبيلية في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد، ومن المقرر أن تنقل مباراة برشلونة ضد إشبيلية عبر قناة beIN Sports Premium1HD.