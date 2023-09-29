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أحمد جودة - القاهرة - ءأبدى لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، المصري محمد النني، سعادته بالعودة للمشاركة مجددًا مع الفريق بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

محمد النني يبعث رسالة لجماهير آرسنال

وشارك النني بديلًا في مواجهة آرسنال أمس الأربعاء، أمام مضيفه برينتفورد، ضمن منافسات الدور الثالث ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، والتي انتهت بفوز آرسنال 1-0.

وقال النني عبر حسابه الرسمي على إكس: "بالطبع لا يوجد شيء يقارن بالعودة إلى الملعب بعد كل تلك الفترة الطويلة".

وأضاف: "بالنسبة لكم أنتم جماهير آرسنال، فقد جعلتم تلك المناسبة مميزة باستقبالكم الحار أمس، شكرًا لكم جميعًا وأتوجه بالشكر لكل فرد في النادي ساعدني للعودة بشكل أقوى".

ويحتل آرسنال المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق أربع نقاط فقط خلف المتصدر مانشستر سيتي، وبفارق الأهداف خلف ليفربول وبرايتون وتوتنهام على الترتيب.