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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 304 ملايين يورو في موسم 2022-2023، كما أنه من المتوقع أن تبلغ ميزانية الموسم الجديد 859 مليون يورو وصافي أرباح 11 مليونًا.

برشلونة يحقق صافي أرباح 304 ملايين يورو

ووفقًا لما أعلنه النادي الكاتالوني في بيان له، فإن هذه الأرقام تمثل "نتيجة أعلى من المعتمدة" في الموسم السابق له، حيث بلغت أرباح التشغيل 1.259 مليار يورو والإنفاق على التشغيل 1.165 مليار يورو.

وعلى الجانب التشغيلي، سجل النادي أرقامًا قياسية وخاصة في الجانب التجاري وتشغيل منشآت النادي، في الجانب التجاري حقق النادي أرباحًا بلغت 351 مليون يورو (أعلى من العام الماضي بنسبة 43%).

ومن بند الرعاية حقق برشلونة بلغت 200 مليون يورو كما بلغت المبيعات في متاجر النادي 100 مليون يورو، وهو أيضًا رقم قياسي وفقًا لما أعلنه النادي.

وفيما يخض منشآت النادي، أنهى البرسا الموسم في 30 يونيو (حزيران) بإجمالي أرباح بلغت 229 مليون يورو بزيادة قدرها 14% عن الميزانية و8% عما تم تسجيله في موسم 2018-2019، آخر موسم مكتمل قبل جائحة وباء كورونا.

وأضاف النادي أنه حقق أرباحًا من شباك بيع التذاكر بلغت 121 مليون يورو وذلك بعد بيع أكثر من نصف مليون تذكرة لحضور مباريات الفريق الأول لكرة القدم على ملعب سبوتيفاي كامب نو، وهو رقم لم يتم تسجيله من قبل.

وفيما يخص التجارة الإلكترونية، فقد شهدت نموًا بنسبة 47% بزيادة خاصة في الملابس النسائية والتي شهدت مبيعاتها زيادة قدرها 275%.

وأخيرًا، أعلن النادي الكاتالوني عن انخفاض الديون المستحقة عليه من 680 مليون يورو منذ 30 يونيو (حزيران) 2021 إلى 552 مليون يورو حتى 30 يونيو (حزيران) 2023، وذلك وفقًا للحسابات بالطرق التي وضعتها رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم للمحترفين، والتي تشمل الديون البنكية والرياضية الصافية.